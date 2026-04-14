Екатеринбурженка отсудила у кафе "Пати-Шах" 150 тысяч рублей за потерянную шубу

Жительница Екатеринбурга отсудила у местного кафе 150 тыс. рублей, за потерю в норковой шубы. Подробнее об этом рассказали в пресс-служба судов Свердловской области.

Инцидент произошел в кафе "Пати-Шах" (ООО "Жили-Были") на ул. Щорса в ночь с 8 на 9 марта 2024 года. Ольга вместе с подругами зашла в заведение и оставила шубу, повесив ее на одну вешалку вместе с двумя куртками подруг, взяв один номерок. Однако, через три часа на выходе девушкам выдали только две куртки - шуба стоимостью 95 тыс. пропала. Ольга обратилась в полицию, после чего было возбуждено уголовное дело по факту кражи (впоследствии приостановлено за неустановлением подозреваемого).



Хозяйка шубы обратилась в суд с иском о возмещении ущерба и компенсации морального вреда. По ее словам, между ней и заведением был заключен договор хранения, а значит, кафе обязано возместить полную стоимость утраченного имущества и компенсировать моральный вред. Свои страдания истица объяснила тем, что осталась без зимней одежды при минусовой температуре и не имела возможности купить новую шубу.

В свою очередь, представители ответчика заявили, что истица не смогла доказать сам факт передачи шубы, так как стационарного гардероба в кафе нет, и вешалка-стойка доступна всем посетителям - они либо сами развешивают верхнюю одежду, либо передают сотрудникам ЧОП. Последние же ответственности за сохранность вещей не несут. Кроме того, у Ольги не оказалось номерка, подтверждающего сдачу шубы на хранение: все вещи висели под одной общей биркой. Также кафе оспаривало стоимость пропавшей шубы. По мнению ответчика, стоимость вещи с учетом износа не превышает 40,2 тыс. рублей.

Эти доводы, по мнению мирового судьи, оказались недостаточными. Как указал суд, оказывая услуги общественного питания, кафе обязано организовать хранение вещей посетителей и обеспечить их сохранность вне зависимости от того, есть ли внутри платный гардероб. А сам факт того, что вещи повесили на одних плечиках, не освобождает ответчика от ответственности.

В результате, с ООО "Жили-Были" в пользу Ольги взыскано:

95 тыс. рублей в счет возмещения ущерба за утерянную шубу;

5 тыс. рублей - компенсация морального вреда;

50 тыс. рублей - штраф за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя.

Кроме того, с ответчика в доход местного бюджета взыскана госпошлина в размере 7 тыс. рублей.



Решение было обжаловано в вышестоящей инстанции. Однако по итогам апелляционного рассмотрения дела Октябрьский районный суд Екатеринбурга не нашел основания для вмешательства в судебный акт. Решение мирового судьи вступило в законную силу.