Роскомнадзор замедляет Telegram

Кассационную жалобу завода "Телта" о возврате пяти миллионов залога оставили без движения

Пермский телефонный завод вновь пытается забрать у Судебного департамента 5 миллионов, сообщает Properm.

В 2024 году предприятие пыталось внести залог за освобождение бывшего владельца "Телты" Игоря Морозова и сейчас не может вернуть деньги обратно.

Завтра, 15 апреля, в Мещанском суде в ходе рассмотрения уголовного дела о мошенничестве при исполнении Гособоронзаказа на Пермском телефонном заводе будет рассмотрено ходатайство следствия о продлении ареста в СИЗО бывшему гендиректору "Телты" Игорю Высокову. Как следует из материалов суда, ранее мера пресечения фигурантам дела Высокову, бывшей главбуху предприятия Елене Гришиной и бенефициару завода Игорю Морозову была продлена до 16 апреля.

Уголовное дело о мошенничестве с бюджетными деньгами (ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) Мещанский суд начал рассматривать год назад. Ранее топ-менеджеры "Телты"уже были осуждены за махинации при исполнении Гособоронзаказа в 2015–2017 годах. Морозов, Гришина, Высоков, а также военпред Минобороны РФ Алексей Пальмов получили реальные сроки наказания.

Первый приговор, назначенный за поставку 7 тыс. полевых телефонных аппаратов с узлами, произведенными в Китае взамен российских, им не удалось обжаловать. О замене деталей телефонов на более дешевые импортные руководство предприятия не уведомило Минобороны РФ, как это было установлено законом. В калькуляциях к госконтракту были указаны российские комплектующие. Таким образом, топ-менеджеры предприятия, считает следствие, похитили 33,8 млн рублей.

После ареста Морозова в 2023 году предприятие делало попытку заплатить залог в 5 млн рублей за отмену его ареста в СИЗО. Деньги были перечислены на счет Управления Судебного департамента Москвы, но еще до внесения ходатайства о залоге и его рассмотрения в судебном заседании. С прошлого года завод "Телта" судится со столичными судами, пытаясь вернуть эти 5 млн рублей. Однако, в первой и второй инстанции арбитражные суды Москвы предприятию отказывали. Сейчас в Арбитражный суд Московского округа поступила кассационная жалоба на решения, однако из-за неуплаты госпошлины и отсутствии отметок о направлении документов ответчикам дело оставлено до 30 апреля без движения.

Это уже далеко не единственный судебный процесс по делам о махинациях на заводе "Телта". Предприятие выступает ответчиком по искам структур Минобороны РФ на сумму более 100 млн рублей. В октябре в арбитраж поступил новый иск от АО Концерн "Автоматика" к "Телте" на сумму более 32 млн рублей.

По данным следствия, в 2016–2021 годах Морозов, Высоков и Гришина, исполняя госконтракт на сумму более 1,4 млрд рублей в рамках государственного оборонного заказа на поставку устройств связи для нужд Минобороны РФ, завышали себестоимость продукции и таким образом похитили свыше 33,8 млн рублей, которые распределили между собой. Помимо этого, Высоков и Гришина признали вину, написали явку с повинной и сотрудничали со следствием по делу о взятке экс-начальнику главного управления связи ВС РФ Вадиму Шамарину, он также уже осужден за взяточничество.

