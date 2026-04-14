Доходы от экспорта нефти из России в марте выросли почти в два раза

Экспорт нефти из России в марте вырос относительно февраля всего на 4,7% в объеме – до 7,13 млн баррелей в сутки. Но при этом доходы от экспорта выросли почти в два раза на фоне роста мировых цен на углеводороды ($19,04 млрд за март), передает ТАСС со ссылкой на данные Международного энергетического агентства.

По сравнению с мартом 2025 года доходы РФ от экспорта нефти и нефтепродуктов выросли на $4,76 млрд.

Накануне вечером стоимость барреля нефти российской марки Urals резко подскочила вверх – примерно на 20%, до $114 за баррель. При этом остальные марки остались на прежних уровнях – в среднем около $100 за баррель.