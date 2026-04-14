Уралец получил 15 лет "строгача" за убийство 2-месячного сына

В Свердловском областном суде огласили приговор жителю Новоуральска Олегу Михалицыну. Он признан виновным в убийстве своего 2-месячного сына и ближайшие годы проведет в колонии.

По версии следствия, в октябре прошлого года Михалицын был дома с супругой и ребенком. Малыш вел себя беспокойно и плакал, что раздражало мужчину, у которого еще и были сомнения в своем отцовстве. Разозлившись, обвиняемый нанес младенцу несколько ударов. От полученных травм ребенок скончался в тот же вечер.

Сам отец на суде заявлял, что укачивал сына и уснул, а малыш якобы выпал у него из рук и травмировался. В последнем слове уралец не признал свою вину и настаивал, что любил малыша. Гособвинитель просил назначить Михалицыну 18 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, сегодня, 14 апреля, по делу был оглашен приговор. Олег Михалицын признан виновным в убийстве малолетнего. Уральцу назначено 15 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.