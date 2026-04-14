В Кремле не считают отключения интернета "путём в прошлое"

В Кремле не считают, что текущие ограничения в работе интернета в России – это "путь в прошлое". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что сейчас соображения безопасности диктуют "необходимость определенных мер".

"Нет, это не путь в прошлое. Сейчас ситуация, когда соображения безопасности диктуют необходимость принятия необходимых мер. Эти меры принимаются, и большинство сограждан понимают их целесообразность и необходимость", - заявил Песков.

После того, как необходимость принятия мер безопасности исчезнет, все будет восстановлено и нормализовано, отметил Песков. Когда наступит это время – он не сообщил.