Во Владикавказе лудоман ранил кассира в букмекерской конторе

Во Владикавказе проигравший на ставках мужчина напал на букмекерскую контору и напал на кассира.

ЧП произошло в конторе BetBoom на улице Кирова. Местный житель проиграл крупную сумму в этом заведении, ушел, а через некоторое время вернулся с оружием и попытался вернуть деньги, ранив девушку-кассира, передает Shot. Пострадавшая успела нажать тревожную кнопку.

На место ЧП приехала Росгвардия, нападавшего задержали, он получил ранение в ногу.

Девушку готовят к экстренной операции, она госпитализирована в реанимацию в тяжелом состоянии.