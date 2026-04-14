"Автомобилист" продлил контракт с голкипером Аликиным

Екатеринбургский "Автомобилист" продлил контракт с голкипером Евгением Аликиным.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского хоккейного клуба, новое одностороннее соглашение рассчитано еще на два сезона. Вратарь останется в команде до 31 мая 2028 года.

Аликин пополнил состав "Автомобилиста" в 2023 году. За три сезона в Екатеринбурге он принял участие в 136 матчах КХЛ, а в 2024 году выиграл вместе с командой бронзовые медали чемпионата.

В минувшем сезоне в активе голкипера 38 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф. Процент отраженных им бросков составил 92,73%; коэффициент надежности – 2,2.

Стоит отметить, что "Автомобилист" уже выбыл из борьбы за Кубок Гагарина. Итогом стала отставка главного тренера команды Николая Заварухина. Ему на смену был назначен Алексей Кудашов.