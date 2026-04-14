В Госдуме предлагают перестать штрафовать за посадку деревьев возле дома

Депутаты от фракции "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект, предлагающий разрешить жителям сажать возле своих домов цветы, кустарники, деревья. Поразительно, но сейчас за это можно нарваться на штраф.

Как говорится в пояснительной записке, в Башкирии человека оштрафовали на 5000 рублей за посадку деревьев возле дома и ограждение этого участка. Иногда это рассматривается как самовольное размещение элементов благоустройства. А во Владимирской области суд счел, что использование автомобильных шин и покрышек для организации клумб незаконно. То есть даже общественно полезные и безвредные действия могут становиться основанием для административного преследования, что возмутительно, считают авторы.

Они предлагают предлагают дополнить федеральный закон об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти тем положением, что самостоятельное озеленение территории гражданами не является нарушением правил благоустройства и основанием для привлечения к административной ответственности, за исключением тех случаев, когда было самовольное занятие земельного участка, повреждение других объектов благоустройства или зеленых насаждений, инженерных коммуникаций или когда были созданы препятствия для пользования территорией.