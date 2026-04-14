Более 120 работодателей Астраханской области станут участниками Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей»

17 апреля в молодежном центре «Коса» более 120 работодателей Астраханской области представят соискателям около 3 тысяч вакансий в сферах добычи нефти и газа, судостроения, транспорта, связи, банковских услуг, недвижимости, туризма и других.

Самыми популярными вакансиями на ярмарке трудоустройства являются менеджер по продаже недвижимости, горный мастер, тракторист-машинист, водитель и инженер по техническому надзору с зарплатой от 70 до 500 тысяч рублей.

Специалисты требуются в ООО «РУССОЛЬ», ООО «Агропромышленный комплекс Астраханский», ООО «Таксомоторный парк № 20», ООО «Газпром переработка» и индивидуальным предпринимателям.

«На ярмарке трудоустройства астраханцы могут узнать о вакансиях и пройти собеседование с представителями ведущих работодателей региона. На сегодняшний день в базе службы занятости заявлено свыше семи тысяч вакансий, из них более 60% по рабочим профессиям», – сообщил руководитель агентства по занятости населения Астраханской области Рамиз Азизов.

Также во всех Кадровых центрах будут работать площадки филиала фонда «Защитники Отечества» по Астраханской области для участников СВО и членов их семей.

На «Фестивале профессий», который пройдет в рамках ярмарки трудоустройства примут участие 19 профессиональных образовательных учреждений и организаций высшего образования. Их представители расскажут о возможности подготовки по различным направлениям.

Школьников и студентов ждут профориентационные мероприятия – интерактивные игры, тестирование на определение способностей для выбора профессии, а также различные мастер-классы.

«В этом году школьники и студенты Астраханской области принимают участие в проекте службы занятости по маршрутизации молодежи. В молодежном центре «Коса» запланирована деловая программа, которая посвящена трудоустройству молодежи. Состоится встреча молодежного клуба «ПроДвижение» и мастер-класс для руководителей Центров карьеры образовательных организаций», – рассказала директор Кадрового центра Астраханской области Светлана Куняшова.

На ярмарке трудоустройства работу может найти каждый – студент или выпускник без опыта работы, специалист, который планирует сменить сферу деятельности, и безработный.