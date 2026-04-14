Сенаторы поддержали 100%-е финансирование мультфильмов

Сенаторы поддержали законопроект, предлагающий увеличить господдержку производства и проката национальных анимационных фильмов для детей и юношества до 100% сметной стоимости. Сейчас она составляет 70%.

Законопроект, разработанный по поручению президента РФ, юридически закрепит полномочия Минкультуры по утверждению приоритетных тем и позволит полностью финансировать анимацию, как это уже делается для игровых фильмов. Это пока не распространяется на мультипликацию.

Повышение финансирования обусловлено более высокими затратами на производство детской анимации, в частности из-за использования компьютерной графики и спецэффектов, отмечают авторы законопроекта.

Законопроект был внесен в Госдуму в декабре 2025 года Правительством. В январе его приняли в первом чтении, приняв решение внести поправки. Власти ожидают, что законопроект позволит сохранить достигнутый за последние несколько лет количественный и качественный уровень анимационных фильмов для детей и юношества.

В 2025 году из федерального бюджета Минкульту было выделено 4 млрд рублей на эти цели. Исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова говорит, что за последний год себестоимость мультипликационного производства выросла практически вдвое.