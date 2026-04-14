Госдума рассмотрит законопроект об экстерриториальном использовании армии РФ

Госдума сегодня рассмотрит в первом чтении законопроект об экстерриториальном (за границей) использовании российской армии для защиты граждан РФ. Документ вносит поправки в законы "О гражданстве" и "Об обороне".

Предполагается, что по решению президента органы власти смогут принимать меры для защиты граждан РФ, которые арестованы, подвергаются уголовному или иному преследованию из-за вердиктов иностранных или международных судов, в учреждении которых не участвовала Россия. Также документ дает право президенту использовать Вооруженные силы не по прямому предназначению, а для защиты граждан от решений зарубежных судов.

Telegram-канал Faridaily отмечает, что в целом – без конкретизации про суды – действующее законодательство и так уже позволят делать всё перечисленное.

По мнению экспертов, новеллы могут быть предназначены для охраны и конвоирования торговых морских судов (хотя тут тоже можно обойтись и действующим законодательством).

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов пояснил "Интерфаксу", что предлагаемые законопроектом меры позволят избегать случаев, подобных аресту в Польше российского археолога Александра Бутягина.