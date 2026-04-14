ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного "руководителя правоохранительной системы"

Сотрудники ФСБ предотвратили в Москве теракт против одного из высокопоставленных руководителей правоохранительной системы. Его готовились убить с помощью заминированного электроскутера. Служба безопасности Украины планировала дистанционно совершить взрыв при посещении им бизнес-центра.

Силовики задержали трех человек, причастных к закладке бомбы, сообщили в пресс-службе ФСБ.

Первый из задержанных – гражданин Украины, военнослужащий ВСУ, он принимал участие в боевых действиях против ВС России. СБУ его завербовала в 2025-м и направила в Москву для разведки и убийства военнослужащего. Он собрал и заложил взрывчатку. Второй задержанный – гражданин Молдавии, завербован украинскими спецслужбами в 2025-м в Кишиневе и отправлен в Москву. Его задачей была разведка – он заранее приехал к бизнес-центру и организовал онлайн-трансляцию, чтобы было ясно, когда совершать подрыв. Третий задержанный – гражданин России, он по заданию СБУ за деньги снимал на видео место, чтобы было понятно, где парковать электроскутер.

Напомним, ранее по аналогичной тактике был совершен теракт против генерал- лейтенанта Игоря Кириллова. А в начале апреля ФСБ предотвратила теракт, планировавшийся СБУ в отношении одного из высокопоставленных руководителей правоохранительной системы. По информации ведомства, взрывчатку также заложили в багажник электроскутера в Москве возле бизнес-центра, замаскировав ее под бытовую зарядную станцию. Устроить подрыв намеревались дистанционно.