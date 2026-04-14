В Иркутске загорелся масложиркомбинат

В Иркутске произошел мощный пожар на местном масложиркомбинате. Здание предприятия расположено на улице Доржи Банзарва в Свердловском районе города.

"Причины и условия произошедшего, а также размер ущерба выясняются. Сообщение в пожарно-спасательную службу поступило днем 14.04.2026", - сообщили в прокуратуре Иркутской области, под контролем которой ликвидируются последствия возгорания.

Судя по кадрам с места ЧП, огонь охватил верхние этажи и крышу комбината. Информации о пострадавших нет. Огнем охвачено не менее ста квадратных метров. IRK.ru отмечает, что масложиркомбинат уже горел в 2023 году.

По предварительной версии, пожар мог начаться из-за нарушений техники безопасности при проведении огневых работ. В МЧС отметили, что подрядная организация занималась демонтажем неэксплуатируемого строения и допустили возгорание горючих панелей.