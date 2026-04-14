В свердловской Госавтоинспекции назвали фейком сообщения о проверке VPN у водителей

В Госавтоинспекции Свердловской области заявили, что сведения о проверке у водителей региона наличие VPN на телефонах являются фейком.

Как сообщили Накануне.RU в ГАИ региона, через социальные сети с неизвестных аккаунтов якобы от имени ведомства стала распространяться информация о проведении сотрудниками ДПС проверок смартфонов водителей на предмет использования сервисов обхода блокировок (VPN) и запрещенных в России соцсетей. В Госавтоинспекции заявили, что это не соответствует действительности.

"Указанные сведения являются недостоверными. Подобные мероприятия Госавтоинспекцией Свердловской области не проводятся и не планируются", - подчеркнули в ГАИ.

Напомним, что недавно на Среднем Урале был выявлен фейк о введении "налога на снятие наличных".