Пичугину, выжившему в Охотском море на дрейфующей лодке, вынесли приговор

Октябрьский районный суд Улан-Удэ приговорил выжившего после дрейфа в Охотском море Михаила Пичугина к трем годам принудительных работ.

"Окончательно назначить Пичугину наказание в виде трех лет принудительных работ с удержанием 10% от заработной платы в доход государства", - приводит ТАСС слова судьи.

Прокурор ранее запросил для фигуранта 3 года колонии-поселения и штраф в 50 тысяч рублей.

Напомним, 15-летний подросток и двое взрослых мужчин пропали в начале августа 2024 года. Они совершали самостоятельное путешествие по маршруту Сахалин - Шантарские острова - Сахалин. 46-летнего Михаила Пичугина нашли в Охотском море 14 октября живым через 67 дней. Его брат и племянник погибли.

Выяснилось, что Пичугин не имел права как владелец судна совершать многокилометровое путешествие от берега. Мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) и ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).