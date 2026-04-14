Школам могут дать денег на оснащение предметных кабинетов

С 2027 года школы могут получить федеральные субсидии на приборы и оборудование для проведения уроков химии, математики, биологии, информатики. Такой проект постановления Правительства разработали в Минпросвещения в рамках реализации госпрограммы "Развитие образования".

С 2025 года власти запустили процесс оснащения школ по предметам "Основы безопасности и защиты Родины" и "Труд". Планируется, что к концу 2027 года в каждом кабинете по этим предметам будет минимальный перечень необходимого оборудования. Сейчас начинается оснащение кабинетов физики, изобразительного искусства и музыки.

Для химии, математики, биологии, информатики общим требованием является наличие словарей, справочников, энциклопедий. Например, в кабинете биологии должен быть скелет и разборный торс человека, комплект скелетов различных классов животных и т.д. По химии это множество разнообразных приборов, по математике - разные модели для изучения геометрических фигур и тел и пр.

При этом главная проблема - "оснащение" школ учителями - не решается. Сейчас в России чуть более 1 млн учителей, которые "тянут" 1,6 млн ставок. Это вызвано тем, что средняя зарплата учителя на одну ставку составляет менее 40 тыс. рублей, а в большинстве регионов едва превышает МРОТ.