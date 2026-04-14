Школам могут дать денег на оснащение предметных кабинетов

14 Апреля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Образование В России
Фото: Накануне.RU

Школам могут дать денег на оснащение предметных кабинетов

С 2027 года школы могут получить федеральные субсидии на приборы и оборудование для проведения уроков химии, математики, биологии, информатики. Такой проект постановления Правительства разработали в Минпросвещения в рамках реализации госпрограммы "Развитие образования".
С 2025 года власти запустили процесс оснащения школ по предметам "Основы безопасности и защиты Родины" и "Труд". Планируется, что к концу 2027 года в каждом кабинете по этим предметам будет минимальный перечень необходимого оборудования. Сейчас начинается оснащение кабинетов физики, изобразительного искусства и музыки.

Для химии, математики, биологии, информатики общим требованием является наличие словарей, справочников, энциклопедий. Например, в кабинете биологии должен быть скелет и разборный торс человека, комплект скелетов различных классов животных и т.д. По химии это множество разнообразных приборов, по математике - разные модели для изучения геометрических фигур и тел и пр.

При этом главная проблема - "оснащение" школ учителями - не решается. Сейчас в России чуть более 1 млн учителей, которые "тянут" 1,6 млн ставок. Это вызвано тем, что средняя зарплата учителя на одну ставку составляет менее 40 тыс. рублей, а в большинстве регионов едва превышает МРОТ.

Теги: школа, субсидии, образование


