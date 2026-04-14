Со 100-летним юбилеем поздравил коренную хабаровчанку Сергей Кравчук

Юбиляр - Надежда Михайловна Швецова - родилась 14 апреля 1926 года в Хабаровске. Училась в школе № 17. В годы Великой Отечественной войны работала лаборантом химического отделения на заводе «Хабаровский военный порт». А с 1950 по 1961 годы Надежда Михайловна служила в войсковых частях, занимая должности лаборанта и специалиста по содержанию химических элементов.

И даже, выйдя на пенсию, хабаровчанка трудилась укладчицей на хлебопекарне, затем на торгово-закупочной базе Дальневосточной железной дороги. Трудовую деятельность она завершила в 83 года!

Вместе с супругом Иваном Демьяновичем Швецовым женщина воспитали сына и двух дочерей. Теперь ее окружают любовью дети, внуки и правнуки.

Надежда Михайловна Швецова награждена знаком «Фронтовик», медалью Жукова и юбилейными медалями.

«Ваш жизненный путь - это пример трудолюбия и преданности Родине. Вы прошли через суровые испытания военных лет, добросовестно трудились на благо Хабаровска многие десятилетия. Мы восхищаемся вашей силой духа, стойкостью и неиссякаемой энергией - ведь вы продолжали трудиться до 83 лет! Ваша семья, в которой выросли дети, внуки и правнуки, - ещё одно свидетельство того, что ваша жизнь была наполнена любовью и смыслом. Желаю вам здоровья, благополучия и душевного тепла», - обратился к ветерану мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Как сообщили в администрации Хабаровска, сейчас в городе проживает 1 175 долгожителей, из них 1107 человек – в возрасте от 90 лет; 68 человек - от 100 и более лет.