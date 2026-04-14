В Екатеринбурге представили проект кампуса среднего профессионального образования "МАРС"

В Екатеринбурге прошел образовательный форум Е-ХАБ, на котором эксперты из разных регионов поделились своими кейсами в сфере подготовки профессиональных кадров для обеспечения технического суверенитета.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе строительного холдинга "Атом", Свердловская область представила масштабный проект строительства кампуса среднего профессионального образования "МАРС". Он подготовлен рабочей группой при участии экспертов правительства региона, института экономики УрО РАН, "Атомстройкомплекса" и "Сбербанка".

"Проект "МАРС" подразумевает создание уникального интегрированного кластера, который включит в себя городскую среду со всей необходимой для жизни инфраструктурой – общежитиями, поликлиникой, школой, детским садом, центрами первичной военной подготовки, спортивными и культурно-досуговыми учреждениями и т.д. Первая очередь проекта рассчитана на 15 тысяч обучающихся по 15 востребованным специальностям промышленности, сферы образования и медицины, а также создание рабочих мест для 500 педагогов и ежегодный выпуск 5 тысяч специалистов, подготовленных под задачи индустриальных партнеров", - рассказал заместитель генерального директора строительного холдинга "Атомстройкомплекс" Александр Копылов.

Реализовать проект предполагается с помощью механизма государственно-частного партнерства. Аналогичный совместный опыт у строительного холдинга "Атом" и "Сбербанка" уже есть – в Екатеринбурге в рамках концессии построены две современные общеобразовательные школы.

"Целевое взаимодействие кампуса среднего профессионального образования, технопарка и резидентов индустриального парка создаст условия для вовлечения практикующих педагогов в научную деятельность, реализацию инновационных проектов и обеспечение технологического суверенитета Российской Федерации. Планируется привлекать к педагогической деятельности в проекте "МАРС" промышленных экспертов, приглашенных международных специалистов, цифровых наставников и талантливых педагогов из колледжей, проходящих строгий отбор. Таким образом, проект "МАРС" изменит само отношение к среднему профессиональному образованию, повысит его престиж и востребованность среди молодежи. Обучаться в кампусе среднего профессионального образования смогут жители не только Свердловской области, но и соседних регионов. Небольшой процент учебных мест предполагается выделить для иностранных студентов", - отмечает Александр Копылов.