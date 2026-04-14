В Екатеринбурге представили проект кампуса среднего профессионального образования "МАРС"

14 Апреля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Образование Свердловская область
Фото: пресс-служба строительного холдинга &quot;Атом&quot;

В Екатеринбурге представили проект кампуса среднего профессионального образования "МАРС"

В Екатеринбурге прошел образовательный форум Е-ХАБ, на котором эксперты из разных регионов поделились своими кейсами в сфере подготовки профессиональных кадров для обеспечения технического суверенитета.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе строительного холдинга "Атом", Свердловская область представила масштабный проект строительства кампуса среднего профессионального образования "МАРС". Он подготовлен рабочей группой при участии экспертов правительства региона, института экономики УрО РАН, "Атомстройкомплекса" и "Сбербанка".

"Проект "МАРС" подразумевает создание уникального интегрированного кластера, который включит в себя городскую среду со всей необходимой для жизни инфраструктурой – общежитиями, поликлиникой, школой, детским садом, центрами первичной военной подготовки, спортивными и культурно-досуговыми учреждениями и т.д. Первая очередь проекта рассчитана на 15 тысяч обучающихся по 15 востребованным специальностям промышленности, сферы образования и медицины, а также создание рабочих мест для 500 педагогов и ежегодный выпуск 5 тысяч специалистов, подготовленных под задачи индустриальных партнеров", - рассказал заместитель генерального директора строительного холдинга "Атомстройкомплекс" Александр Копылов.

Образовательный форум "Е-ХАБ" в Екатеринбурге(2026)|Фото: пресс-служба строительного холдинга "Атом"

Реализовать проект предполагается с помощью механизма государственно-частного партнерства. Аналогичный совместный опыт у строительного холдинга "Атом" и "Сбербанка" уже есть – в Екатеринбурге в рамках концессии построены две современные общеобразовательные школы.

"Целевое взаимодействие кампуса среднего профессионального образования, технопарка и резидентов индустриального парка создаст условия для вовлечения практикующих педагогов в научную деятельность, реализацию инновационных проектов и обеспечение технологического суверенитета Российской Федерации. Планируется привлекать к педагогической деятельности в проекте "МАРС" промышленных экспертов, приглашенных международных специалистов, цифровых наставников и талантливых педагогов из колледжей, проходящих строгий отбор. Таким образом, проект "МАРС" изменит само отношение к среднему профессиональному образованию, повысит его престиж и востребованность среди молодежи. Обучаться в кампусе среднего профессионального образования смогут жители не только Свердловской области, но и соседних регионов. Небольшой процент учебных мест предполагается выделить для иностранных студентов", - отмечает Александр Копылов.

Теги: кампус, проект, МАРС, Атом, Екатеринбург


