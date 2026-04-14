Москалькова: Сотни жителей Курской области находятся в розыске

Судьба нескольких сотен жителей, пропавших во время оккупации ВСУ территории Курской области, все еще не установлена, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

"Сегодня есть еще несколько сот человек, которые по-прежнему находятся в розыске", – цитирует ее ТАСС.

Москалькова отметила, что была проведена большая работа, чтобы установить судьбу каждого из них.

В январе омбудсмен сообщила, что почти 1,4 тыс. без вести пропавших в Курской области найдены. Еще 452 продолжают оставаться в розыске, 343 погибло.

Ранее Москалькова заявила, что Киев ставит невыполнимые условия освобождения находящихся на Украине жителей Курской области. Именно из-за таких обстоятельств разговор о возвращении курян на родину длится уже больше девяти месяцев.