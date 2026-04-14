На Украине выросло число нападения на военкомов

Число нападений на сотрудников TЦK на Украине в 2025 году выросло в три раза - со 118 в 2024 году до 341. Об этом пишет испанская El Pais.

В первые месяцы 2026 года еще больший рост - около 35 случаев в месяц, то есть более одного случая ежедневно. Это официальные данные украинской полиции. Люди как могут пытаются спастись и спасти своих товарищей от "людоловов Зеленского".

Последний громкий инцидент произошел во Львове 2 апреля, когда сотрудник ТЦК был убит ударом ножа в шею. Убийцей оказался таможенник, сопровождавший своего брата. Убитый представлял Украину на зимних Олимпийских играх 1998 и 2002 гг. в санном спорте.

Еще один характерный случай. 30 марта в Одессе мужчина, задержанный военкомами, сбежал, нанеся ножевое ранение прямо на улице одному из сотрудников ТЦК. Полиция хотела преследовать нападавшего на машине, но люди перегородили им путь, позволив нарушителю скрыться, то есть они поддержали такие действия.

Поток добровольцев в армию Зеленского иссяк, а градус общественной ненависти как никогда высок, признает испанское издание. На днях украинское издание "Громадське" опубликовало статью, в которой высокопоставленные представители ВСУ раскритиковали молчание Зеленского в связи с нападениями на сотрудников ТЦК. По их мнению, Зеленский молчит, чтобы не высказываться на эту тему, так как знает, что народ ненавидит ТЦКшников, которых он не хочет открыто поддерживать.