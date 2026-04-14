Единственный государственный НПЗ в Бангладеш приостановил работу из-за отсутствия сырья

Единственный в Бангладеш государственный нефтеперерабатывающий завод - Eastern Refinery Limited (ERL) – приостановил работу из-за дефицита сырья, вызванного, в свою очередь, ближневосточным кризисом.

В ERL сообщили, что следующая поставка нефти ожидается только в начале мая. Власти страны заявляют, что в стране имеются запасы сырья и ситуация на топливном рынке остается стабильной. Более половины сырой нефти Бангладеш импортирует из стран Персидского залива, остальное – из Китая и Индии.

По данным издания Daily Star, власти Бангладеш в сложившейся ситуации рассматривают альтернативные варианты закупки нефти, в том числе у России.

Доля ERL в поставках нефтепродуктов на внутренний рынок страны составляет около 40%.

В Бангладеш живет порядка 170 млн человек.