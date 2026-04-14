14 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Хабаровский край
Фото: khv27.ru

Мэр Хабаровска отметил видимые результаты проведения санитарных пятниц в городе

Уже две санитарные пятницы прошли в Хабаровске в рамках городского двухмесячника по очистке и благоустройству городских пространств. Участниками стали более 4 тысяч горожан. Это студенты, представители трудовых коллективов и общественных организаций города, депутаты городской и региональной дум, сотрудники администрации города. Были проведены работы по очистке площадей, бульваров, улиц, скверов краевой столицы. Всего очищено 976 тысяч квадратных метров. Также приводили в порядок территории, прилегающие к памятным местам города.

По итогам двух санитарных пятниц очищено более  7 тысяч квадратных метров газонов, 480 квадратных метров полосы отвода железнодорожных путей, 21 бесхозная территория и ликвидировано 12 несанкционированных свалок. Приведены  в порядок почти на 2 тысячи дворовых территорий. В осуществлении работ были задействованы 43 единицы техники.

Согласно распоряжения мэра Хабаровска Сергей Кравчука за каждым структурным подразделением администрации города закреплена определенная территория, которую необходимо привести в порядок. И каждую пятницу сотрудники мэрии проводят работы по их очистке.

«В городе продолжается двухмесячник санитарной очистки. После проведения санитарных пятниц есть видимые результаты, но работу по наведению порядка надо усилить. Необходимо обратить внимание и на уборку песка вдоль дорог. Поэтому на вчерашнем аппаратном совещании дал поручение управлению дорог и внешнего благоустройства проработать этот вопрос и увеличить количество бригад, осуществляющих очистку трасс», - рассказал мэр Хабаровска.

Как сообщили в мэрии краевой столицы, общегородские субботники пройдут 25 апреля и 16 мая.

Теги: сергей кравчук, санитарная пятница, мэр хабаровска, уборка территорий, общегородские субботники


