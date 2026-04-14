Словения может провести референдум о выходе из НАТО

Словения намерена провести референдум о выходе из НАТО. Об этом заявил новый спикер парламента страны Зоран Стеванович.

Он отметил, что Словения будет противостоять вмешательству в чужие конфликты и проводить более самостоятельную политику. Что касается референдума о выходе из НАТО, то это обещание давалось еще до выборов и оно остается в силе. А вот референдума о выходе из ЕС не будет, словенцы однозначно против, так как Словения получает от ЕС гораздо больше, чем отдает, уверен Стеванович. Однако нужно вернуть Любляне статус главного центра принятия решений по Словении, им не должен быть Брюссель.

Словения стала членом НАТО в 2004 году. При явке на референдуме в 60% это поддержали 66% жителей. На том же референдуме за вступление в ЕС проголосовали почти 90%, что заметно отличается от результатов по НАТО. При этом данные опроса 2025 года показали, что сейчас членство в НАТО поддерживают только 52% словенцев. Падение вызвано требованиями нынешней администрации США.

Выход из НАТО эксперты считают маловероятным, однако само проведение референдума говорит об изменении настроения в странах Европы, где нарастает недовольство усиливающейся милитаризацией.