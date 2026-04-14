В Тюменской области дали старт образовательной программе "Наставники специального назначения", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В интенсиве примут участие 55 будущих инструкторов центра "ВОИН" из 17 регионов. Мероприятие станет завершающим этапом двухмесячной программы профессиональной переподготовки инструкторов. Выпускники получат соответствующие дипломы и отправятся в свои филиалы, чтобы передавать новые знания и опыт молодежи.

"Помимо профильных навыков каждого из будущих инструкторов, еще и важна ценностная составляющая, смысловые ориентиры, потому что их работа невозможна без воспитательного воздействия на сегодняшних наших молодых людей. Инструкторы сообща должны грамотно работать с детьми и воспитывать их как полноценных граждан страны", - отметил заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер.

"В ходе трех дней наши кандидаты в инструкторы будут работать вместе с федеральными экспертами над такими темами, как ценностные ориентации российской молодежи, ключевые смыслы информационно-просветительской работы в условиях СВО и многие другие темы, связанные с патриотическим воспитанием. Им предстоит ознакомиться с церемониалом центра, торжественным обещанием и кодексом чести курсанта, системой личностного роста курсанта, а также изучить 809-й Указ Президента РФ о традиционных духовно-нравственных ценностях", - прокомментировал директор центра "ВОИН" Дмитрий Шевченко.

Руководитель организации отметил, что программа существенно усовершенствована и переработана благодаря внедрению новой системы воспитательной работы в центре "ВОИН".