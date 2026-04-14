Трехлетняя девочка пропала в Самарской области

Трехлетнюю девочку ищут в Самарской области. 13 апреля она ушла из дома и не вернулась, сообщает региональный ГУМВД России.

Ребенок пропал в деревне Сухарь Матак Исаклинского района. К розыску привлечены участковые полицейские, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и госавтоинспекторы.

Известно, что девочка была одета в белую майку, розовые штаны и сапоги.

