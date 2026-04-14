Судебные экспертизы в России смогут проводить только организации из реестра Минюста

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил к принятию во втором чтении законопроект о реформе судебной экспертизы. Документ был внесен в парламент более десяти лет назад правительством, одобрен в первом чтении. Ко второму чтению в нем появилась важная поправка: предполагается, что проводить судебную экспертизу смогут только организации и эксперты из реестра Министерства юстиции, а чтобы попасть и остаться в этом реестре они должны будут регулярно проходить аттестацию, пишет "Коммерсант".

Попасть в реестр частные судебные эксперты смогут только после прохождения строгой процедуры оценки квалификации. После этого подтверждать соответствие требованиям надо будет не реже чем раз в пять лет.

В реестр не смогут попасть организации, у которых учредители и участники – иностранцы, лица с двойным гражданством, иноагенты, люди с судимостью за умышленное преступление, а также бывшие чиновники, уволенные за утрату доверия.

Если документ будет одобрен, он вступит в силу в 2028-2030 гг.