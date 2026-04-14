"Автодор" расширит перечень нарушений, фиксируемых камерами аварийных комиссаров

На автомобилях аварийных комиссаров "Автодора" уже в этом году будет расширен перечень фиксируемых нарушений. Камеры фотовидеофиксации на таких машинах будут фиксировать остановку на обочине, непристегнутых водителей и использование телефона за рулем, передает ТАСС со ссылкой на главу "Автодора" Вячеслава Петушенко.