"Автодор" расширит перечень нарушений, фиксируемых камерами аварийных комиссаров
На автомобилях аварийных комиссаров "Автодора" уже в этом году будет расширен перечень фиксируемых нарушений. Камеры фотовидеофиксации на таких машинах будут фиксировать остановку на обочине, непристегнутых водителей и использование телефона за рулем, передает ТАСС со ссылкой на главу "Автодора" Вячеслава Петушенко.
Сейчас у компании 164 экипажа аварийных комиссаров. У каждого экипажа в машине установлены четыре камеры.
Фиксация такими комплексами ведется на трассах М-4 "Дон", М-11 "Нева" и М-12 "Восток".