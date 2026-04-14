В Челябинске семь компаний заплатят 18,2 млн за уничтожение культурного слоя

В Челябинске несколько организаций заплатят компенсацию за уничтожение культурного слоя земли. Решение принял Арбитражный суд.

Иск подал Государственный комитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области. Ответчиками были ООО "Челябинский дорожно-транспортный проектный институт", "Челябгорсвет", "Водоканалстрой-2", "Урал-Сервис-Групп", АО "Южуралмост", "Уралмостострой" и ПАО "Россети Урал".

Речь идёт о взыскании ущерба, причинённого выявленному объекту культурного наследия "Культурный слой Челябинска XVIII-XIX вв." при строительстве объекта "Строительство транспортной развязки по улице братьев Кашириных на участке от Кирова до Российской с выходом на Труда". Общая сумма компенсаций – 18,2 млн руб.