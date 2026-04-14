Суд оштрафовал уральца, решившего разобраться с обидчиком сына

На Среднем Урале суд оштрафовал отца семиклассника за разборки с другим школьником. Сам мужчина признал свою вину.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, все случилось в начале марта в одной из школ Карпинска. После ссоры двух семиклассников отец одного из них приехал в учебное заведение и на перемене зашел в класс. Там мужчина схватил чужого ребенка за шею и стал предъявлять претензии. В итоге подросток испытал физическую боль.

В судебном заседании уралец признал вину и раскаялся. Свое неадекватное поведение он объяснил сильной эмоциональной реакцией на буллинг сына со стороны одноклассника.

За это мужчине назначен административный штраф в 15 тысяч рублей. Постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано.