В Екатеринбург доставили 55 новых троллейбусов с увеличенным автономным ходом

В Екатеринбург доставили 55 троллейбусов модели "Горожанин", созданных на базе автобусов МАЗ-203. Новый транспорт способен вместить почти 100 пассажиров и пройти до 40 км на автономном ходу.

Для маломобильных граждан создано 10 сидячих мест, располагающихся в низкопольной части троллейбуса, на входе в средней части транспорта находится аппарель и кнопка вызова водителя, а внутри самого салона - таблички с шрифтом Брайля, система связи с водителем "Умный город" и площадка для коляски со страховочным ремнем. Цифровой экран помогает ориентироваться пассажирам с нарушением слуха - он показывает номер маршрута, путь следования, расстояние до следующей остановки и время прибытия. Для слабовидящих же работает звуковой оповещение.

"Все троллейбусы, которые поступили в наш парк, а это 155 единиц, соответствуют современным требованиям. То есть это и кондиционирование, и отопление, и USB-разъемы, и низкий пол, и очень хорошая вместимость, и автономный ход. В городе активно продолжается транспортная реформа, которая поддерживается правительством области, лично губернатором Денисом Владимировичем Паслером, за что огромная благодарность от жителей", – заявил глава города Алексей Орлов.

По его словам, с 2023 года в Екатеринбург было совершено три крупные поставки троллейбусов, и теперь по уральской столице будет ездить на 100% обновленный подвижной состав.