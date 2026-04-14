Крупнейший в стране производитель ПВХ достался "Роснефти" на приватизационных торгах

Крупнейшее в России производство поливинилхлорида (ПВХ) – национализированный в 2-25 году "Саянскхимпласт" и связанные с ним активы – проданы за 30 млрд руб. структурам "Роснефти". Торги от имени государства проводил банк ПСБ, пишет РБК.

Предприятие расположено в Иркутской области и является градообразующим для города Саянска. Здесь производят ПВХ и каустическую соду. "Саянскхимпласт" составляет единый производственный нефтехимический кластер с АО "Ангарский завод полимеров", который входит в "Роснефть". "Саянскхимпласт" до прошлого года фактически принадлежал семье бывшего главы законодательного собрания Иркутской области Виктора Круглова. Год назад Генпрокуратура подала иск к Круглову об изъятии активов, суд в Москве обратил в доход государства имущество на 11 млрд руб.

Хоть предприятие и обеспечивает около трети внутреннего рынка ПВХ в стране, в 2025 году чистый убыток компании превысил 1 млрд руб.

В "Роснефти" пояснили, что теперь, когда оба предприятия из единого кластера принадлежат одному владельцу, можно будет синхронизировать производственные процессы и повысить операционную эффективность.