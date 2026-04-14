1700 объектов энергетической инфраструктуры на особом контроле "Россети Урал" из-за паводка

Сотрудники энергокомпании "Россети Урал" переведены в режим повышенной готовности реагирования на надвигающийся паводок. В регионах ответственности компании на особом контроле 1700 объектов энергетической инфраструктуры - 635 на территории Челябинской области, 610 - в Пермском крае, 438 в Свердловской области и 28 в зоне ответственности "Россети Урал" - "Екатеринбург".

На Южном Урале в результате весеннего половодья в зоне подтопления могут оказаться порядка 83 населенных пунктов на территории 30 муниципальных образований. Из-за угрозы заторов льда под особым контролем энергетиков находятся следующие территории: на реке Берсуат - поселок Наследницкий в Брединском муниципальном округе, на реке Нижний Тогузак - село Варна в Варненском муниципальном округе, а на реках Уй и Сим - города Троицк и Аша соответственно.

В Пермском крае в зоне высокого риска подтопления находятся населенные пункты Качка, Кичаново, Ферма, Кукуштан в Пермском муниципальном округе, а также села Моховое и Жилино в Кунгурском муниципальном округе и деревня Каменный Лог в Лысьвенском муниципальном округе.

В Свердловской области в зоне воздействия весеннего половодья могут оказаться населенные пункты и объекты инфраструктуры Алапаевского и Ирбитского муниципальных образований, Байкаловского и Камышловского муниципальных районов, Пышминского, Полевского и Горноуральского муниципальных округов, городских округов Красноуфимск и Первоуральск, а также муниципального округа Староуткинск. В северных районах области возможны затопления участков автомобильных дорог, низководных мостов, придомовых территорий жилых домов в следующих муниципальных образованиях: Новолялинский, Серовский, Гаринский, Туринский, Верхотурский, Ивдельский муниципальные округа и Слободо-Туринский муниципальный район.

Энергетики "Россети Урал" предупреждают: в связи с возможным подтоплением объектов электроэнергетики паводковыми водами увеличиваются риски и опасность поражения электрическим током при приближении к подтопленным электросетевым объектам. С правилами безопасного поведения во время паводка можно ознакомиться на сайте компании "Россети Урал".

Более 40 регионов России в настоящее время затронуты весенним половодьем. Энергетики "Россетей" по всей стране подготовились к опасному периоду заблаговременно. С начала зимы проводятся внеплановые осмотры подстанций и ЛЭП в зоне возможного подтопления (с учетом статистики за последние три года), организуются тренировки персонала. Кроме того, выполнены проверки аварийных запасов оборудования и материалов, резервных источников электроснабжения, насосов и спецтехники, актуализированы схемы резервного электроснабжения населения и социально значимых объектов.

Во всех филиалах и дочерних обществах ПАО "Россети" организовано взаимодействие с территориальными подразделениями Росгидромета и МЧС России, местными органами власти. Также в марте компания приняла участие в командно-штабных учениях МЧС России, где отрабатывалось межведомственное взаимодействие.

В период активной фазы паводка обеспечивается постоянный контроль за состоянием энергообъектов. В случае, если уровень воды приближается к критической отметке, и дальнейшая работа становится небезопасной, принимается решение о превентивном отключении оборудования. Это позволяет избежать коротких замыканий, а также поражения людей и животных электрическим током.