В Югре будут судить заведующую детского сада за "мертвые души"

В Югре завершено расследование уголовного дела в отношении заведующей детского сада "Антошка" в Ханты-Мансийске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Женщина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, в 2020 году руководитель частного детского сада предоставляла в департамент образования администрации Ханты-Мансийска заявки для получения субсидий. Вот только в них она вписывала детей, которые детский сад не посещали. Так, она смогла похитить из городского бюджета 1,2 млн руб.

Также обвиняемая предоставила в департамент образования и молодежной политики ХМАО-Югры отчет с внесенными недостоверными сведениями о количестве оказанных услуг по психолого-педагогическому консультированию обучающихся, их родителей и педагогических работников, указав проведение свыше 2000 консультаций, которые в действительности не проводились. Так детскому саду в 2020 году была необоснованно начислена субсидия по психолого-педагогическому консультированию на сумму более 3 млн 700 тысяч рублей.

По уголовному делу собраны достаточные доказательства, материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

В целях обеспечения исполнения наказания, обеспечения гражданского иска и возможной конфискации имущества, на недвижимое имущество обвиняемой стоимостью более 10 млн. рублей наложен арест.