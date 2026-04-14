В Киеве вслед за Одессой могут ввести трудовую повинность

В Киеве рассматривается вопрос о введении трудовой повинности для населения. Об этом говорится в ответе Киевской городской военной администрации на запрос СМИ.

Отмечается, что к принудительным работам могут привлечь официальных безработных, включая "временно перемещенных лиц" и бывших боевиков, студентов вузов и учащихся ПТУ, самозанятых и работников предприятий, не работающих на ВПК (по согласованию с их руководством). Решение привлечь официальных безработных, если оно будет принято, имеет явную цель "выманить" людей, потому что представители правящего режима признают, что более миллиона мужчин являются уклонистами и до них надо как-то добираться, чтобы отправлять на фронт.

Тем временем в Одессе уже ввели трудовую повинность, согласно которой безработных жителей 18-65 лет будут принудительно отправлять на ликвидации последствий обстрелов, строительство укрытий, погрузку гуманитарной помощи, дежурства в "пунктах незламности" и другие работы, которые местные власти с подачи киевского режима сочтут "общественно полезными". Также режим оставляет за собой право отправлять на работы и работающих граждан, если сочтет, что это не повредит их основной деятельности.