Вэнс заявил, что США пора сворачивать операцию в Иране

США достигли целей в Иране и могут переходить к завершению операции, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.

"Я бы предпочел, чтобы мы свернули ее через большие и успешные переговоры", — сказал он в интервью Fox News.

Вэнс отметил, что перспективы дальнейших переговоров зависят от Тегерана. По его словам, характер диалога в корне поменяется, если Иран так и не откроет Ормузский пролив. Также Вэнс напомнил, что Вашингтон продолжает настаивать на том, чтобы Тегеран в перспективе передал ему все свои запасы обогащенного урана.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива и портов Ирана. Свободный проход через пролив США обещают сохранить лишь для судов, входящих и выходящих из портов других стран. В ответ Иран пригрозил атаковать американские корабли. Сейчас фактически Иран контролирует пролив.

При этом сегодня ночью на фоне заявления Трампа о начале блокады Ормузского пролива флотом США ценник на российскую нефть сорта Urals скачкообразно вырос сразу на 20%, до 115$ за баррель.