Бюджет может получить за счет "налога на сверхприбыль" банков 270 миллиардов рублей

Если российские власти примут решение о выплате разового "налога на сверхприбыль" (windfall tax) для банков за 2025 год, бюджет может получить дополнительные 270 млрд руб. Это около 10% прогнозируемой чистой прибыли крупнейших банков за 2026 год и около 3% текущей капитализации, передает "Интерфакс" со ссылкой на подсчеты "Т-Инвестиций".

Самая большая доля в этой сумме будет у Сбера и ВТБ – 174 и 60 млрд руб. соответственно, причем для ВТБ это уже будет фактором риска для дивидендных выплат.

В Минфине России не стали комментировать сроки и возможную ставку такого разового налога. Windfall tax уже использовался властями РФ в 2024 году – тогда его выплатили компании, у которых средняя величина прибыли за 2021-2022 гг. оказалась выше 1 млрд руб. Тогда бюджет в целом получил более 300 млрд руб., средства направили на поддержку семей с детьми. В Российском союзе промышленников и предпринимателей тогда заявили, что бизнес больше не хотел бы получать от правительства таких "подарков", как windfall tax.