Национальную новостную платформу могут создать на базе сервиса VK

Уже в мае в Госдуму может быть внесен законопроект о создании национальной новостной платформы (по аналогии с национальным мессенджером). Инициатором выступает компания VK: предлагается на базе ее агрегатора новостей "Дзен" запустить такую платформу, пишет "Коммерсант".

Предполагается, что виджет "Дзена" в обязательном порядке будут обязаны встроить на свою главную страницу маркетплейсы, социальные сети и видосервисы. В VK полагают, что это поможет увеличить пользовательский трафик сайтам СМИ, который, по данным компании, в 2026 году у некоторых медиа сократился на 30-70%.

Предполагается, что сервисы с ежедневной аудиторией более 5 млн пользователей должны будут установить такой виджет сразу (например, Wildberries), другим же дадут отсрочку на полгода.

Какие новости будет показывать виджет – решит правительство РФ, считают в VK.

Проект планируется монетезировать за счет рекламы. Пользователь переходит по ссылке в новость на "Дзене", а там его уже ждет баннерная реклама. 50% от выручки получат платформы, на которых размещен виджет. Другие 50% будут разделены следующим образом: половина – напрямую СМИ, новость которого прочитал пользователь, 10% - неким "ассоциациям СМИ", еще 40% - неизвестно куда.