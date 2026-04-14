Эрдоган пригрозил Израилю войной

Президент Турции Рейджеп Тайип Эрдоган пригрозил Израилю войной. Для Турции нет никаких преград для наступления на Израиль, который вынудил 1,2 млн ливанцев покинуть свои дома из-за бомбежек.

Эрдоган сказал, что Израилю нельзя позволить это сделать и с Палестиной. И Турция может "войти в Израиль" так же, как ранее в Карабах и Ливию. Так, в день объявления перемирия израильские военные убили на территории Ливана почти 300 мирных жителей. На такие преступления нельзя закрывать глаза.

Ранее Эрдоган резко осудил Израиль за ведение смертной казни для заключенных палестинцев. Он сравнил это с политикой Гитлера в отношении самих евреев. Это хуже, чем режим апартеида в ЮАР. По его мнению, Израиль фактически наложил тяжелое экономическое бремя на все человечество, вместе с США напав на Иран.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал ответные обвинения в адрес Турции за поддержку Ирана и действия против курдов. А министр по делам культурного наследия Израиля Амихай Элияху назвал Эрдогана "диктатором с империалистическими амбициями", который видит себя "османским султаном, будучи не более чем жалким тираном страны с разрушающейся экономикой и мертвой демократией". Себя же Израиль видит светочем демократии и богоизбранным народом.

Глава МИД Турции Хакан Фидан не исключает, что после Ирана Израиль может напасть на Турцию, потому что Нетаньяху не может жить без врагов.