Женщина погибла при атаке БПЛА на Липецкую область

При атаке беспилотников на город Елец в Липецкой области погибла женщина, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

Еще пять человек пострадали, из них четверо госпитализированы, написал глава региона в Telegram-канале.

По его словам, обломками БПЛА повреждено остекление в нескольких жилых домах.

Помимо этого, в селе Долгоруково после падения беспилотника возник пожар в жилом доме. Он уже потушен, пострадавших нет, сообщил губернатор. Все жильцы эвакуированы и сейчас находятся у родственников.

По данным Минобороны, средства ПВО ночью сбили 97 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской, Тульской областями, Крымом и акваторией Азовского моря.