На Урале разыскивают отца, задолжавшего маленькой дочери больше 1 млн рублей

В Свердловской области разыскивается Вячеслав Каюмов, задолжавший своей несовершеннолетней дочери алименты на сумму свыше 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по региону.



Каюмов находится в исполнительном розыске. Всех, у кого есть полезная информация о должнике и его местонахождении, главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области просит сообщить обращаться по телефонам: +7 909 028 99 27, +7 999 567 80 07 (Межрайонное отделение по розыску должников, их имущества и розыска детей) и 8 (343) 362 28 68 (Дежурная часть).

Напомним, в прошлом году житель Асбестовского района также пытался сбежать из города, чтобы не выплачивать долг по алиментам в более чем 2 млн рублей.