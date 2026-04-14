У мэра Чебоксар удалили канал в мессенджере Max

Аккаунт мэра Чебоксар Станислава Трофимова в мессенджере Max был удален. Об этом глава столицы Республикии Чувашия рассказал в своем канале в Telegram, где у него насчитывается 5,3 тыс. подписчиков.

"Друзья, сегодняшнее утро преподнесло неожиданный сюрприз: по техническим причинам мой старый канал в МАХ был удален. Попытки восстановить оказались безуспешными, принял решение создать новый канал. Любые перемены — это всегда повод для нового старта", - написал Трофимов.

Он опубликовал ссылку на новый канал в Max (1,8 тыс. подписчиков, канал не верифицирован мессенджером), но также продолжил публиковать посты в Telegram.