Департамент здравоохранения Курганской области возглавила свердловская экс-замминистра

Врио директора департамента здравоохранения Курганской области назначена Екатерина Ютяева, ранее работавшая в министерстве здравоохранения Свердловской области.

Как сообщается на официальной странице правительства Курганской области в соцсети, Елена Островских, ранее возглавлявшая департамент здравоохранения, останется в ведомстве в должности первого заместителя. Что касается Ютяевой, она с отличием закончила медицинскую академию. Имеет экономическое образование, а также образование по специальности "Государственное и муниципальное управление".

Ранее чиновница работала в министерстве здравоохранения Свердловской области в должности заместителя министра. Она ушла в отставку по собственному желанию в середине 2024 года.