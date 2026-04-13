В Тюменской области изменится расписание поездов, курсирующих между Тюменью и Тобольском

В Тюменской области временно изменится расписание некоторых пригородных поездов по направлению Тобольск – Тюмень. Новые правила будут действовать с 23 апреля по 1 мая.

Поезд № 7359 Тобольск – Тюмень будет отправляться с 23 по 30 апреля в 17.46 (раньше на 27 минут), № 7360 Тюмень – Тобольск. будет прибывать с 24 апреля по 1 мая в Тобольск в 11.18 (позднее на 10 минут).

Поезд № 7361 Тобольск – Тюмень будет отправляться с 24 апреля по 1 мая из Тобольска в 6.39 (раньше на 8 минут). Поезд № 7362 Тюмень – Тобольск прибывать на стацию Усть-Тавда в 21.24 (позднее на 7 минут), а в Тобольск в – 22.50 (позднее на 7 минут), сообщает администрация Тюмени.