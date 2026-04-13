14 Апреля 2026
Фото: duma.tyumen-city.ru

Подписано соглашение о сотрудничестве Тюменской и Пермской городских дум

На площадке координационного совета Союза представительных органов муниципальных образований РФедерации, который проходил в Перми 10 апреля, было подписано соглашение о сотрудничестве Тюменской и Пермской городских дум, которое стало уже 11-мы соглашением о сотрудничестве Тюменской городской Думы VIII созыва. 

Всего в работе координационного совета приняли участие представители 17 городов страны, в том числе и тюменская делегация.

Темы обсуждения касались актуальных изменений в федеральном законодательстве, в том числе по реализации ФЗ № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Также делегации обменялись лучшими практиками в сфере городского хозяйства.

Одним их ключевых событий мероприятия стало подписание двустороннего соглашения между Тюменью и Пермью.

"Сегодня мы делаем важный шаг к укреплению межрегионального сотрудничества. Такие соглашения позволяют не только обмениваться опытом, но и принимать решения, которые сделают жизнь горожан комфортнее и безопаснее. Уверен, что совместная работа откроет новые возможности для наших городов", — отметил Председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.

Подписанный документ станет основой для долгосрочного партнерства и придаст новый импульс экономическому и социальному развитию двух областных столиц.

"Будем обмениваться опытом в самых разных сферах — от городского хозяйства и транспортной политики до социальных инициатив и работы с молодежью, вместе искать ответы на общие вызовы, учиться друг у друга лучшим практикам, перенимать то, что уже хорошо работает в соседнем регионе", — подчеркнула Светлана Иванова.

Стоит напомнить, что ранее Тюменская городская Дума заключила соглашения о сотрудничестве с представительными органами власти Екатеринбурга, Челябинска, Кургана, Красноярска, Салехарда, Ханты-Мансийска, Якутска, Краснодона, Волгограда и Рязани.

Теги: светлана иванова, тюменская городская дума, соглашение


