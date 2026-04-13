Глава Тюменской области сообщил, что для региона значит приезд в него Владимира Мединского

Губернатор Тюменской области Александр Моор полагает, что жители региона бережно относятся к истории родной земли и России, и такое отношение – важная и неотъемлемая черта тюменского характера.

Об этом Моор и помощник президента России Владимир Мединский поговорили на встречах с активистами регионального отделения Российского военно-исторического общества и Тюменского регионального отделения Союза писателей России.

При участии регионального отделения РВИО, которое действует с 2014 г., устанавливают памятные и мемориальные доски героям-тюменцам, издают военно-исторические книги о подвигах наших земляков. Важным итогом сотрудничества регионального отделения общества, областного правительства и тюменских журналистов стал документальный фильм о 38-м Тобольском пехотном полке. Его воины героически обороняли Севастополь во время Крымской войны 1853-56 гг.

На встрече с тюменскими писателями темой разговора стала реорганизация деятельности нашего отделения и в целом Союза писателей. Собравшиеся пришли к выводу, что социально-экономическое развитие региона обязательно должно подкрепляться культурными, в том числе литературными проектами.

"Визит Владимира Ростиславовича – важный для нас знак внимания к писательскому и историческому сообществам региона, к нашему общему духовному и культурному пространству, которое мы обязательно продолжим беречь и развивать", - написал Александр Моор в своём telegram-канале.