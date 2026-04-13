Игорь Бабушкин поздравил медиков Александро-Мариинской областной клинической больницы с полуторавековым юбилеем учреждения

В рамках празднования полуторавекового юбилея Александро-Мариинской больницы в Астраханском театре оперы и балета состоялось торжественное мероприятие. Глава Астраханской области поблагодарил руководство и коллектив больницы за ежедневный вклад в развитие здравоохранения региона, вручил награды.

«Здесь трудятся профессионалы особого характера, выбравшие подвижническую миссию. Неслучайно в этих стенах появилось много врачебных династий, в которых любовь к своему делу передается из поколения в поколение», – подчеркнул губернатор Игорь Бабушкин.

Медики были награждены нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», Почетными грамотами Минздрава РФ, Медалью ордена «За заслуги перед Астраханской областью», Почетным знаком губернатора Астраханской области «За профессиональные заслуги».

Крупнейшее лечебное учреждение Астраханской области изначально представляло собой две больницы – Александровскую и Мариинскую. В 1882 году их объединили административно, а через пять лет единым местом расположения стала Покровская площадь в бывшей Болдинской степи, где больница находится по сей день.

В годы Великой Отечественной войны в больнице работал эвакогоспиталь. С января 1945 года больница получила статус областной клинической. В 60-80-е годы активно строятся новые корпуса, растёт коечный фонд, открываются новые отделения, лечебно-диагностические службы.

В 2023 ввели в эксплуатацию новый корпус перинатального центра, оснащенный уникальным для региона оборудованием, включая наркозно-дыхательные аппараты, а также аппарат гипотермии, позволяющий корректировать температуру тела пациента, не прибегая к лекарственным средствам. В июле 2025 года в перинатальном центре открыты койки для оказания хирургической помощи детям в неонатальном периоде до 28 дней и реорганизована анестезиолого-реанимационная служба новорожденным.

Сегодня Александро-Мариинская областная клиническая больница – многопрофильное медучреждение, которое по поручению губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина регулярно оснащается современным оборудованием. В частности, в рамках нацпроекта «Семья» региональный минздрав закупил для перинатального центра 389 единиц медтехники, в том числе фетальные мониторы с функциями слежения за жизненно важными показателями матери и плода, инкубаторы для новорожденных, фототерапевтические облучатели для новорожденных. В 2025 году дополнительно оборудовано 14 рабочих мест для проведения телемедицинских консультаций, а также телеконсультаций в режиме 24/7 в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных. При больнице открыты три амбулаторные школы для пациентов с сахарным диабетом, хроническими болезнями легких и почек. Для ветеранов СВО создан отдельный кабинет.

В Александро-Мариинской больнице ежегодно проводится более 20 тысяч хирургических операций, свыше 600 из них - высокотехнологичные. В прошлом году штат больницы увеличился за счет притока врачебного и среднего персонала на 1,8%, и составляет сегодня более 2000 человек.