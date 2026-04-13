Игорь Бабушкин поздравил медиков Александро-Мариинской областной клинической больницы с полуторавековым юбилеем учреждения

14 Апреля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Здравоохранение Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Игорь Бабушкин поздравил медиков Александро-Мариинской областной клинической больницы с полуторавековым юбилеем учреждения

В рамках празднования полуторавекового юбилея Александро-Мариинской больницы в Астраханском театре оперы и балета состоялось торжественное мероприятие. Глава Астраханской области поблагодарил руководство и коллектив больницы за ежедневный вклад в развитие здравоохранения региона, вручил награды.

«Здесь трудятся профессионалы особого характера, выбравшие подвижническую миссию. Неслучайно в этих стенах появилось много врачебных династий, в которых любовь к своему делу передается из поколения в поколение», – подчеркнул губернатор Игорь Бабушкин.

(2026)|Фото: astrobl.ru

Медики были награждены нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», Почетными грамотами Минздрава РФ, Медалью ордена «За заслуги перед Астраханской областью», Почетным знаком губернатора Астраханской области «За профессиональные заслуги».

Крупнейшее лечебное учреждение Астраханской области изначально представляло собой две больницы – Александровскую и Мариинскую. В 1882 году их объединили административно, а через пять лет единым местом расположения стала Покровская площадь в бывшей Болдинской степи, где больница находится по сей день.

(2026)|Фото: astrobl.ru

В годы Великой Отечественной войны в больнице работал эвакогоспиталь. С января 1945 года больница получила статус областной клинической. В 60-80-е годы активно строятся новые корпуса, растёт коечный фонд, открываются новые отделения, лечебно-диагностические службы.

(2026)|Фото: astrobl.ru

В 2023 ввели в эксплуатацию новый корпус перинатального центра, оснащенный уникальным для региона оборудованием, включая наркозно-дыхательные аппараты, а также аппарат гипотермии, позволяющий корректировать температуру тела пациента, не прибегая к лекарственным средствам. В июле 2025 года в перинатальном центре открыты койки для оказания хирургической помощи детям в неонатальном периоде до 28 дней и реорганизована анестезиолого-реанимационная служба новорожденным.

(2026)|Фото: astrobl.ru

Сегодня Александро-Мариинская областная клиническая больница – многопрофильное медучреждение, которое по поручению губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина регулярно оснащается современным оборудованием. В частности, в рамках нацпроекта «Семья» региональный минздрав закупил для перинатального центра 389 единиц медтехники, в том числе фетальные мониторы с функциями слежения за жизненно важными показателями матери и плода, инкубаторы для новорожденных, фототерапевтические облучатели для новорожденных. В 2025 году дополнительно оборудовано 14 рабочих мест для проведения телемедицинских консультаций, а также телеконсультаций в режиме 24/7 в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных. При больнице открыты три амбулаторные школы для пациентов с сахарным диабетом, хроническими болезнями легких и почек. Для ветеранов СВО создан отдельный кабинет.

(2026)|Фото: astrobl.ru

В Александро-Мариинской больнице ежегодно проводится более 20 тысяч хирургических операций, свыше 600 из них - высокотехнологичные. В прошлом году штат больницы увеличился за счет притока врачебного и среднего персонала на 1,8%, и составляет сегодня более 2000 человек.

Теги: игорь бабушкин, алекандро-мариинская областная больница, операции, награды медикам


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети