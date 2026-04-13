"Сибур" премирует медиков, спасавших пострадавших на "Нижнекамскнефтехиме"

Компания "Сибур" выплатит премии всем медикам, помогавши пострадавшим во время ЧП на "Нижнекамскнефтехиме".

Об этом на "деловом понедельнике" сообщил мэр Нижнекамска Радмир Беляев, пишет ТАСС.

31 марта на предприятии "Нижнекамскнефтехим" произошел взрыв, последовало факельное горение. Предварительная причина происшествия – сбой в работе оборудования. Очаг возгорания находился на насосной установке. 24 человека были госпитализированы. 10 человек были перевезены на лечение в Москву.