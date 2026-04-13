14 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Республика Татарстан
Фото: Накануне.RU

"Сибур" премирует медиков, спасавших пострадавших на "Нижнекамскнефтехиме"

Компания "Сибур" выплатит премии всем медикам, помогавши пострадавшим во время ЧП на "Нижнекамскнефтехиме".

Об этом на "деловом понедельнике" сообщил мэр Нижнекамска Радмир Беляев, пишет ТАСС.

31 марта на предприятии "Нижнекамскнефтехим" произошел взрыв, последовало факельное горение. Предварительная причина происшествия – сбой в работе оборудования. Очаг возгорания находился на насосной установке. 24 человека были госпитализированы. 10 человек были перевезены на лечение в Москву.

Теги: Радмир Беляев, "Нижнекамскнефтехим"


Ранее 07.04.2026 09:17 Мск Число погибших при ЧП на "Нижнекамскнефтехиме" увеличилось до 12 человек
Ранее 03.04.2026 19:19 Мск Число жертв пожара на заводе "Нижнекамскнефтехима" выросло до семи
Ранее 01.04.2026 14:06 Мск Девять человек не выходят на связь после пожара на "Нижнекамскнефтехиме"
Ранее 01.04.2026 13:00 Мск "Нижнекамскнефтехим" выплатит по 10 млн рублей семьям погибших при ЧП
Ранее 01.04.2026 12:05 Мск В Нижнекамске не найдено нарушений ПДК вредных веществ после взрыва на заводе
Ранее 01.04.2026 11:08 Мск Власти опровергли информацию о нехватке крови для пострадавших в Нижнекамске
Ранее 01.04.2026 08:49 Мск Самолет МЧС доставил в Москву 10 пострадавших при пожаре на "Нижнекамскнефтехиме"
Ранее 31.03.2026 21:24 Мск Спецборт МЧС России доставит пострадавших из Нижнекамска в Москву
Ранее 31.03.2026 19:22 Мск После взрыва и возгорания на "Нижнекамскнефтехиме" погибли трое, госпитализированы 22 человека
Ранее 31.03.2026 15:50 Мск Выросло количество жертв и пострадавших от взрыва на заводе "Нижнекамскнефтехим"
Ранее 31.03.2026 15:04 Мск Один человек погиб и 50 пострадали при ЧП на заводе "Нижнекамскнефтехим"
Ранее 31.03.2026 14:07 Мск Взрыв произошел на химзаводе в Нижнекамске

