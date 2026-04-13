8 команд стали участниками фестиваля в Астраханской области

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) объединил в Астраханской области 8 команд из муниципальных образований и образовательных учреждений. Участникам предстояло выполнить нормативы комплекса, включающие испытания на выносливость, силу, быстроту и гибкость.

По итогам фестиваля первое место завоевала команда Ахтубинского района. Вторыми стали представители Астраханского государственного медицинского университета. Замкнул тройку лидеров коллектив из Приволжского района.

«Фестиваль в очередной раз подтвердил, что возрождение комплекса ГТО стало важнейшим элементом системы патриотического и физического воспитания в регионе. Мы видим заинтересованность как молодежи, так и взрослого населения в сдаче нормативов. Высокие результаты говорят о развитии массового спорта в Астраханской области», — отметила министр физической культуры и спорта Астраханской области Нина Ивашкина.

В настоящее время в регионе функционирует 21 центр тестирования. В 2026 году планируется создание еще трех площадок ГТО на территории СОШ № 12 в городе Астрахань, в ЗАТО Знаменск и селе Оранжереи Икрянинского района.

Фестиваль способствует популяризации здорового образа жизни и укреплению спортивных традиций. Движение ГТО продолжает объединять людей разных возрастов, мотивируя к новым достижениям и победам.