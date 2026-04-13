Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин провел заседание регионального совета по пограничной политике

В Астраханской области более 150 человек, в том числе представители казачества, активно помогают сотрудникам пограничной службы на добровольных началах. Об этом стало известно на заседании совета по пограничной политике, которое провел губернатор Игорь Бабушкин.

Представитель Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области Юрий Липчинский сообщил, что в 2025 году члены добровольных народных дружин почти 1000 раз принимали участие в защите государственной границы. С участием добровольцев задержано более 15 нарушителей, свыше 40 человек пойманы благодаря оперативной информации, переданной дружинниками.

Кроме того, за 2025 год осуществлено около 260 выходов на охрану границы с участием казаков, в ходе которых выявлено более 10 административных правонарушений, проверено порядка 20 тысяч граждан и почти 9 тысяч единиц автотранспорта.

В качестве мер поддержки добровольцев из областного бюджета предусмотрены денежные выплаты за участие в охране границы, а также единовременное пособие в случае получения ущерба здоровью при исполнении обязанностей. На заседании было предложено разработать нормативный правовой акт, который объединит положение всех добровольческих формирований в единой системе безопасности региона. Игорь Бабушкин поручил проработать этот вопрос, отметив важность оценки целесообразности нового документа с учетом действующих региональных программ поддержки казачьих обществ и военно-патриотического воспитания.

Еще одним вопросом повестки стало недопущение завоза опасных инфекций животных с сопредельных территорий, что для особенно актуально для приграничного региона. И.о. заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия Сергей Сериков отметил, что на постоянной основе ведется работа по учету сельскохозяйственных животных в информационной системе «Хорриот». В настоящее время в систему внесено более 285 тысяч голов крупного рогатого скота (КРС) и свыше миллиона голов мелкого рогатого скота (МРС).

Руководитель службы ветеринарии Астраханской области Юрий Евтеев подчеркнул, что в регионе проводятся масштабные профилактические мероприятия, включая вакцинацию против ящура, которой охвачено более 181 тысячи голов КРС и 465 тысяч голов МРС.

С декабря 2025 года организовано 19 совместных рейдов в пограничной зоне с участием сотрудников Россельхознадзора, ветеринарной службы и Пограничного управления, направленных на профилактику нарушений, связанных с выпасом скота вблизи границы.

«Необходимо пресекать любые попытки ввоза в регион животных и продукции без ветеринарных документов. Особое внимание – выпасу крупного рогатого скота на приграничных территориях. Владельцев безнадзорных животных нужно привлекать к ответственности. Всё поголовье сельскохозяйственных животных и птиц в пятикилометровой зоне от границы должно подлежать строгому учету и своевременно вакцинироваться», – подчеркнул губернатор.