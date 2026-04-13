Председатель Астраханской областной Думы поздравил медиков АМОКБ со 150-летним юбилеем больницы

Торжественное мероприятие, посвященное празднованию 150-летия Александро-Мариинской областной клинической больницы прошло в Астрахани. Местом проведения стал Астраханский театр оперы и балета.

Поздравить коллектив учреждения здравоохранения прибыли Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов, руководители органов государственной власти. В числе почетных гостей были первый вице-спикер областной Думы Виталий Гутман, депутаты регионального парламента Татьяна Улезко и Азат Шафигуллин.

История Александро-Мариинской клинической больницы начинает отсчет с 1876 года. За полтора века деятельности в медучреждение произошли масштабные изменения, особенно заметные в последние годы.

Игорь Бабушкин обратился к сотрудникам медучреждения: «Сегодня Александро-Мариинская больница – современный медицинский центр и флагман здравоохранения нашей области. Здесь проводятся сложнейшие высокотехнологичные операции, используется новейшее диагностическое и лечебное оборудование. При этом, главной ценностью были и остаются врачи, медсестры и медбратья, лаборанты, санитары и все, кто обеспечивает работу медучреждения».

На данный момент в больнице трудится более 2 200 сотрудников, около 500 врачей и более 850 специалистов со средним медицинским образованием. Ежегодно в медучреждении пролечивают порядка 40 тысяч пациентов, осуществляется более 20 тысяч операций, из которых свыше 6 тысяч с применением передовых медицинских технологий. В частности, с применением эндоскопического, лазерного и рентгеновского оборудования, а также малоинвазивных и микрохирургических методов. В больнице функционирует несколько ключевых региональных центров: сосудистый, перинатальный, травматологический и эндокринологический.

Обращаясь с поздравлением к медикам, спикер регионального парламента Игорь Мартынов отметил особую важность преемственности, которая свойственная трудовому коллективу больницы. Здесь трудятся несколько династий, а отношение к профессии передает от поколения к поколению.

«Благодаря современному оснащению больницы и, главное, бесценному профессионализму и чуткости тех, кто здесь работает и вкладывает частичку своей души, за цифрой в 150 лет стоят сотни тысяч спасенных жизней. Астраханцы доверяют вам своё здоровье, и вы с честью оправдываете это доверие. Особая признательность – ветеранам учреждения: врачам, медсестрам, санитаркам, всем сотрудникам, чей самоотверженный труд и стойкость стали надёжной опорой больницы. Желаю всему коллективу крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, душевного тепла и оптимизма», - подчеркнул Игорь Мартынов.

Праздничную атмосферу юбилейного мероприятия дополнили яркие номера от ведущих творческих коллективов Астрахани.